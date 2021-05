Die junge Bad Iburgerin Vivienne Ramm leidet an Depressionen. Sie gründete in der Corona-Pandemie eine Selbsthilfegruppe, die ihr Halt gibt. (Symbolfoto)

dpa/Matthias Balk

Osnabrück. In der Corona-Pandemie leiden Menschen mit Depressionen besonders. Vivienne Ramm aus Bad Iburg ist eine von ihnen. Sie hat deshalb eine Online-Selbsthilfegruppe gegründet.

In der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Landkreises Osnabrück an der Iburger Straße klingelt in der Pandemie-Zeit häufig das Telefon. Etablierte Gruppen haben Probleme, weil sie sich nicht treffen können. Junge Menschen leiden unter Isol