Vagabund schließt, die Neugründung ist jedoch schon in Planung.

Jörn Martens

Osnabrück. Nach mehr als 35 Jahren schließt das Osnabrücker Outdoor-Geschäft Vagabund. Doch das bedeutet nicht das Ende für das Fachgeschäft.

"Räumungsverkauf – alles muss raus", ist überall am und in dem Geschäft an der Dielingerstraße zu lesen. Inhaberin Ursel Kemker geht in den Ruhestand, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihr Mann und Vagabund-Geschäftsführer war in