Noch steht er auf einer Baustelle. Anfang Juli will Yorck Wegert im Osnabrücker Alando-Palais einen Ableger der Restaurant-Kette Mezzomar eröffnen.

Michael Gründel

Osnabrück. Das Restaurant La Riva im Osnabrücker Alando Palais wird es nicht mehr geben. Aber die Freunde der italienischen Kost werden dort auch zukünftig mediterran speisen können: Anfang Juli wird die Kette Mezzomar ein Restaurant am Pottgraben eröffnen.

An sieben Tagen in der Woche will das Mezzomar seinen Gästen Pizza, Pasta, Salate, aber auch Fisch- und Fleischgerichte anbieten. Wenn die Pandemie überwunden ist und in der Diskothek wieder getanzt wird, soll das Restaurant von 9 Uhr morge