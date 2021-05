Der Osnabrücker Musiker Heinz Rebellius ruft dazu auf, am Montag die Songs von Bob Dylan zu singen. An 24. Mai feiert er seinen 80. Geburtstag.

André Havergo

Osnabrück. Bob Dylan ist eine Ikone. Der Liedermacher und Nobelpreisträger wird am Montag 80 Jahre alt. Heinz Rebellius (Cliff Barnes and the Fear of Winning) ruft Osnabrücker Musikerinnen und Musiker dazu auf, Dylans Lieder zu singen und sich dabei zu filmen. Am Montag sollen sie den ganzen Tag auf dem Youtube-Kanal des Musikbüros gestreamt werden.

Am 24. Mai 1941 wurde Bob Dylan als Robert Allen Zimmerman in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Songwriter in der Geschichte der modernen Musik. Ehrung zum 80. GeburtstagDylan hat auch