Nach dem Landkreis – wie hier im Taste Kitchen in Hasbergen – ist jetzt auch in der Stadt Osnabrück eine Öffnung der Außengastronomie möglich. Doch für viele Restaurants fällt der Start erstmal ins Wasser.

David Ebener

Osnabrück. Es ist geschafft: Seit fünf Tagen liegt die Stadt Osnabrück unter dem 100er-Inzidenzwert und darf nun lockern. Von Freitag an ist unter anderem eine Öffnung der Außengastronomie möglich – wenn auch unter Auflagen. Doch ist das für die Wirte überhaupt so schnell schaffbar? Oder werden am Freitag die meisten Biergärten und Caféterrassen erst einmal weiter leer bleiben?

"So schnell geht das nicht!", sagt Pascal Rupp vom Grünen Jäger. Es gebe viel zu erledigen, bevor geöffnet werden kann. Zum Beispiel: Bier bestellen und den Personaleinsatz planen. "Ich muss die Leute wieder zusammenrufen", sagt Rupp. Glück