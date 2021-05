Das Projekt „Draußen unterrichten“ bringt Osnabrücker Schüler zurück in die Natur

Wo schläft ein Reh? Wo schläft ein Wildschwein? Beim Projekt 'Draußen unterrichten' wird den Schülern die Natur spielerisch nähergebracht.

Jörn Martens

Osnabrück. Whatsapp, Instagram & Co – In Zeiten der Digitalisierung finden immer mehr Aspekte des täglichen Lebens online statt. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Besonders die Jüngeren bekommen das zu spüren. Das Projekt „Draußen unterrichten“ bringt Osnabrücker Schulklassen nun raus in die Natur.

Ob es die Kommunikation mit Bekannten, die Arbeit oder der entspannte Feierabend ist: Bei vielen hat die Zeit, die vor elektronischen Geräten verbracht wird, in der Pandemie stark zugenommen. Das gilt nicht zuletzt auch für Kinder und Jugen