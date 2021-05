Wer aktuell auf der Autobahn 30 zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern unterwegs ist, braucht Geduld. Nach einem Unfall hat sich ein Stau gebildet.

NWM-TV

Osnabrück. Ein Unfall mit mindestens zwei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmittag auf der Autobahn 30 in Höhe der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt. Der Verkehr staut sich bereits an der Unfallstelle.

Gegen 14.30 Uhr ist nach ersten Informationen ein Autofahrer mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste auf die A30 in Richtung Hannover aufgefahren. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, berichtet ein Sprech