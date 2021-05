Die "Black-Lives-Matter"-Bewegung, die im Sommer 2020 auch im Osnabrücker Schlossgarten angekommen ist (hier im Bild), reduziere die Rassismus-Debatte auf die individuelle Ebene, kritisiert Natasha A. Kelly.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Rassismus-Debatte auf Einzelfälle zu reduzieren greift für Natasha A. Kelly zu kurz. Die in London geborene und in Berlin lebende Autorin und Aktivistin mit jamaikanischen Wurzeln sieht die Ursache von alltäglichem Rassismus in institutionellen Strukturen. Unter dem Motto „Let´s talk about ...“ wird sie im Rahmen der gleichnamigen, von den Osnabrücker „Vielen“ initiierten digitalen Publikumsgesprächsreihe unter anderem erläutern, was das für die Kunstfreiheit bedeutet.

„Nur weil ich Rassismus-Erfahrungen mache, bin ich noch lange keine Expertin für Rassismus“, kritisiert die promovierte Kommunikations-Soziologin auch die „Black Lives Matter“-Bewegung für ihr Verharren auf der individuellen Ebene des