Fast können sie sich berühren: Lange stand das Leben im Osnabrücker Paulusheim im Corona-Lockdown still. Jetzt gewinnen die Senioren ihre Freiheiten zurück – auch beim Sitztanz.

David Ebener

Osnabrück. In Altenheimen leben Menschen, für die Corona hochgefährlich ist. Also wollte man sie schützen. Doch der Schutz hatte seinen Preis. Nun sind die meisten Senioren doppelt geimpft und das Leben, das so lange stillstand, darf langsam wieder losgehen. Über das Tanzen im Sitzen als Schritt zurück in die Normalität.

13 Seniorinnen und Senioren sitzen im Stuhlkreis und blicken gespannt zu einem Ghettoblaster. "Schlager könnten wir mal wieder anmachen oder?", fragt Sigrid Kreye in die Runde und legt eine CD ein. Gleich wird sie die Bewegungen vortanzen.