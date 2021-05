Weitere Fahrradzählstation geht in Osnabrück an den Start

Noch ist sie verpackt: die neue Fahrradzählstation an der Katharinenstraße.

Jörg Sanders

Osnabrück. Im Juni wird in Osnabrück eine neue Fahrradzählstation in Betrieb genommen – die zweite ihrer Art in der Stadt. Doch diesmal steht sie nicht an einem Radweg. Werden dann Autos mitgezählt?

Noch dauern die Arbeiten an, bevor die Zahl der Radfahrer an der Infostele an der Katharinenstraße zu sehen sein wird. "Das wird Anfang oder Mitte Juni sein", sagt Stadtsprecher Gerhard Meyering auf Anfrage. Bis dahin sind noch Arbeiten am