Hinter der unscheinbaren Hofeinfahrt an der Klosterstraße verbirgt sich ein weitläufiges Industrieareal. Die Stadt will das Gelände kaufen, um dort einen Blick auf "die Innenstadt der Zukunft" zu erhaschen.

Michael Gründel

Osnabrück. Eine Genossenschaft will einer Industriefläche in Osnabrück neues Leben einhauchen. Die Politik ist begeistert: Auf dem Areal lasse sich erproben, wie die City der Zukunft aussehen kann. Die Stadt will zuschlagen – aber nicht um jeden Preis.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu KME schlummert an der Klosterstraße in der Gartlage ein Kleinod. Man müsse es nur aus dem Dornröschenschlaf wecken, glaubt die Stadt und will das Grundstück erwerben. "Das Areal hat was – eine coole Ecke mi