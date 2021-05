Astrazeneca für alle: Weitere Impfaktion am Samstag in Osnabrück

Bereit für den Ansturm der Impflinge (von links): Sigurd Hoffknecht, Christiane Bruns, Rasa Aleksiene und Martin Pilath vor der „Praxisklinik An der Hase“ in der Möserstraße 52-54.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Impfkampagne legt in Osnabrück erneut einen Zahn zu: Am Pfingstsamstag, 22. Mai, bietet die Praxisklinik an der Möserstraße eine Impfaktion für alle ab 18 Jahren ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Impfaktion in der Praxisklinik „An der Hase“ in der Möserstraße 52-54 beginnt am Pfingstsamstag um 8 Uhr. 1200 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca stehen zur Verfügung. Sigurd Hoffknecht, Anästhesist und Initiator der Aktion, freut sich, e