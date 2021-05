FFH-Gebiete im Landkreis: Was verbirgt sich hinter der Managementplanung?

Naturschutz in der Kulturlandschaft: Das FFH-Gebiet „Bäche im Artland“ erstreckt sich über zahlreiche Gewässerläufe des nördlichen Osnabrücker Landkreises.

TERRA.vita

Osnabrück. Was verbirgt sich hinter der Managementplanung für die gut zwei Dutzend FFH-Schutzgebiete im Landkreis? Und welche Auswirkungen hat sie auf Eigentümer und Bewirtschafter? Antworten gibt der Landkreis am 26. Mai – in Form einer Videokonferenz.

In den vergangenen Jahren hat der Landkreis Osnabrück bereits etliche Gebiete unter Schutz gestellt. FFH-Gebiete, das sind Natur- und Landschaftsschutzgebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union au