Im Osnabrücker Impfzentrum werden die Dokumente der Impflinge nach Angaben der Stadt Osnabrück bei der Anmeldung überprüft.

David Ebener

Osnabrück. Impfdrängler sind in Niedersachsen ein Problem: In den Impfzentren der Region Hannover, in den Landkreisen Vechta, Celle und Göttingen sowie in der Stadt Wolfsburg gab es schon Versuche, sich eine Impfung zu erschleichen, obwohl die Menschen noch gar nicht an der Reihe waren. Wie ist die Situation in Stadt und Landkreis Osnabrück?

Das Hamburger Impfzentrum berichtete zuletzt sogar von 2000 Impfdränglern in nur einer Woche. Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Report Mainz“ warnen Experten davor, dass das Problem sogar noch größer werden könnte, weil Ge