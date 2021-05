Osnabrück. Im Landkreis Osnabrück darf die Gastronomie ihren Außenbereich unter bestimmten Voraussetzung wieder öffnen. Auch in der Stadt Osnabrück rückt der Schritt näher. Doch der Dauerregen macht derzeit wenig Lust auf ein Bier im Freien. Wann halten Sommer und Sonne in der Region Osnabrück Einzug?

Die schlechte Nachricht vorab: Allzu schnell wird uns das regnerische Wetter wohl nicht verlassen. Nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in der Region Osnabrück in den nächsten Tagen weiterhin wechselhaft und unbeständig mit Gewitter, Schauern und Hagel. Also alles andere als sommerlich. Bis Freitag ändere sich daran wohl nicht viel.

Doch einen kleinen Lichtblick bietet die DWD-Sprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion: Pfingstmontag könnte sich eventuell etwas ändern.



Auch die 14-Tage-Trend Vorhersage des Wetterdienstes kachelmannwetter.de für das Osnabrücker Land zeigt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit für die gesamte Woche an. Danach wird sie zwar etwas niedriger, mit Regen sollte dennoch bis einschließlich zum 27. Mai gerechnet werden.



Eine Ausnahme bildet der Donnerstag, 20. Mai. Hier wird die niedrigste Regenwahrscheinlichkeit und die geringste Niederschlagsmenge vorausgesagt. Am Wochenende, 21. bis 23. Mai, kommen Windböen zwischen 56 und 68 Kilometern pro Stunde hinzu. Wärmer als 15 Grad wird es bis zum 26. Mai laut Kachelmannwetter nicht.

Lockerungen in der Stadt Osnabrück?

Die aktuellen Wetteraussichten sind nicht nur für für alle Sonnenfreunde in Stadt und Landkreis Osnabrück betrüblich. Auch für Gastronomen sind sie unerfreulich. Denn die dürfen nach der aktuellen Corona-Lockerung im Landkreis Osnabrück die Außengastronomie öffnen. Allerdings ist der Zugang nur mit einem negativen Testnachweis, einem Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erlaubt. Zudem gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Ab 23 Uhr greift eine nächtliche Sperrstunde. Gastronomie in geschlossenen Räumen ist bleibt verboten.

Ähnliches könnte für die Stadt Osnabrück in Kürze gelten. Am Montag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 89,0. Damit liegt der Wert nach der RKI-Statistik bereits den dritten Werktag in Folge unter der kritischen Marke. Bleibt dies weiterhin so, könnten ab Freitag Lockerungen wie die Öffnung der Außengastronomie möglich sein. Doch derzeit sieht es so aus, als würde viel Regen die mögliche Lockerung verhageln.

