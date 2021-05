Diese Bäcker in Osnabrück öffnen an Pfingsten 2021

Auch an Pfingsten 2021 haben einige Bäckereien in Osnabrück geöffnet. (Symbolbild)

dpa/Peter Kneffel

Osnabrück. Zu einem ausgiebigen Frühstück gehören frische Brötchen. Wer darauf an Pfingsten 2021 nicht verzichten möchte, sollte wissen, welche Bäcker in Osnabrück geöffnet haben. Hier eine Übersicht der Öffnungszeiten am Sonntag, 23. Mai, und Montag, 24. Mai.

Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am Sonntag, 23. Mai 2021BerelsmannFürstenauer Weg: 8 bis 11 UhrAlle weiteren Filialen bleiben geschlossen.BrinkhegeAugust-Hölscher-Straße: 8 bis 11 UhrHannoversche Straße: 8 bis 12 UhrLaischaftsstraße: