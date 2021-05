Am Wall erinnert ein Ghostbike an einen Unfall im Jahr 2020, bei dem eine Osnabrückerin ums Leben kam. Bei einer Gedenkfahrt will der ADFC an den weißen Fahrrädern Blumen niederlegen und an die bei Unfällen verstorbenen Radfahrer erinnern. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Osnabrück lädt zur Fahrt unter dem Titel "Ride of Silence" ein. Dabei gedenken die Teilnehmer den in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet tödlich verunglückten Radfahrern.

Start der Gedenkfahrt ist am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr am Platz der Deutschen Einheit (vor dem Theater an der Ecke Lortzingstraße) in der Osnabrücker Innenstadt. "Die insgesamt 13 Kilometer lange Strecke führt in langsamem Tempo und mit