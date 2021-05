Rund 800 Menschen sind am Samstag in Osnabrück zu einer Pro-Palästina-Demo erschienen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. In vielen deutschen Städten hat es in den vergangenen Tagen Pro-Palästina-Demonstrationen gegeben. Auch in Osnabrück gingen am Samstag Menschen auf die Straße: für die Palästinenser, gegen Israel. Rund 800 waren es – über dreimal so viele wie angemeldet.

Die Demo startete vor dem Hauptbahnhof. Viele Teilnehmer hatten palästinensische Flaggen dabei, auch zahlreiche Plakate waren zu sehen: "Zwei einfache Paradoxen: Israel und Menschenrechte", stand da, "Israel, a state or a colony?" und vielf