In Stadt und Landkreis Osnabrück: Störungen im Telefonnetz von Osnatel

Am Samstagmittag meldeten Nutzer eine Störung im Festnetz von Osnatel. (Symbolbild)

dpa/Christin Klose

Osnabrück. Im Telefonnetz von Osnatel ist es am Samstagmittag in Stadt und Landkreis Osnabrück vermehrt zu Störungen gekommen. Mittlerweile sollen die Probleme behoben sein.

Auf dem Online-Portal allestoerungen.de stieg die Zahl der gemeldeten Ausfälle am Samstag, 15. Mai, ab 11 Uhr sprunghaft an. Die Mehrzahl der Meldungen bezog sich dabei auf die Festnetztelefonie. Um 13.48 Uhr meldeten Nutzer in der Spitze 3