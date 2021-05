Osnabrück. 49 Baugrundstücke am Stadtrand kurz vor Belm sind zu vergeben: Am Daumeyersweg beginnen die Erschließungsarbeiten für eine neue Einfamilienhaussiedlung. "Die Nachfrage ist groß", heißt es bei der Volksbank, die den Grund und Boden vermarktet.

Die Grundstücke sind 300 bis 1000 Quadratmeter groß und der Bebauungsplan legt fest, dass 36 Einfamilienhäuser und 13 Doppelhäuser auf dem Areal in Gretesch errichtet werden dürfen. Aber wer bekommt den Zuschlag? Darüber wurde beim ersten Spatenstich gesprochen, zu dem die Immobilien GmbH der Volksbank Bramgau-Wittlage auch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert eingeladen hatte. Neun Ehrengäste, allesamt Männer, rammten neun blitzblanke Spaten in die Erde, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, den Acker am Daumeyersweg möglichst zeitnah in ein Wohnparadies für junge Familien zu verwandeln.

Richten werden es dann wohl die Bagger der Firma Dieckmann. In den nächsten Monaten sollen Kanäle und Versorgungsleitungen gelegt und eine Baustraße befestigt werden. Wenn alles nach Plan läuft, können ab Dezember auf den Grundstücken die Baugruben ausgehoben und die Fundamente gegossen werden. Wer bei der Grundstücksvergabe zum Zuge kommt, stehe noch nicht fest, betonen die Verantwortlichen. "Wir haben eine lange Interessentenliste, die wir abarbeiten müssen", erklärte Florian Schwirrat, Prokurist der Immobilien GmbH der Volksbank.

Die hohe Nachfrage sorgt zwar für steigende Preise, die besondere Lage hat den Planern des Baugebiets aber auch einen Kostenvorteil beschert – "ein Glücksfall", wie beim Ortstermin betont wurde. Weil in der Nähe eine Hochspannungsleitung verläuft, wurde festgelegt, dass die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der Trassenfläche stattfinden sollen. Denn unter der Leitung hätte ohnehin nicht gebaut werden dürfen.