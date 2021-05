Osnabrücker Wildtier-Expertin päppelt in Haus und Garten das Rehkitz Lina auf

Oh Schreck, die Kamera! Rehkitz Lina (neun Tage) beginnt nun zu „fremdeln“. Die ersten Tage nach der Geburt sind Kitze weniger Scheu. Ab Tag fünf stellt sich dann aber eine natürliche Abwehr gegenüber dem Menschen ein.

Carolin Hlawatsch

Osnabrück. Lina steht auf wackeligen Beinen. Ihr Leben ist aber nun nicht mehr in Gefahr. Das neun Tage junge Rehkitz sei jetzt „über den Berg“, sagt Gundula Sielschott. Sie muss es wissen, kümmert sie sich doch seit nunmehr zehn Jahren in ihrem Haus und Garten in Osnabrück um verwaiste Kitze und wildert diese wieder aus, wenn sie zu Kräften gekommen sind.

Spaziergänger fanden das zarte Tier im Raum Lotte-Osnabrück. Sie brachten es zum Tierarzt, der wiederum habe auf die Feuerwehr verwiesen, die den zuständigen Revierpächter informierte. „Als mir der Pächter Lina brachte, war sie noch keinen