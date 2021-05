Wer zum Friseur will, muss ab einer Inzidenz von unter 100 keinen negativen Testnachweis mehr mitbringen. Das kann Friseursalons im Landkreis Osnabrück von großer Hilfe sein, wenn die Kunden es denn dann wissen.

dpa/Arne Dedert

Bad Iburg/Bissendorf/Hagen. Schon gewusst? Ab einer Inzidenz von unter 100 herrscht bei Friseursalons keine Testpflicht mehr. Das ist im Landkreis Osnabrück bereits seit einigen Tagen der Fall, doch die Kunden kehren nicht zurück. Sie sind verunsichert. Hier eine Klarstellung.

Am Mittwoch wendet sich Martina Mennewisch vom Salon M!Ja Friseure & Beauty in Bad Iburg an unsere Redaktion. Obwohl die Testpflicht im Landkreis aufgehoben ist, bleibe der Kundenzulauf mager. "Das weiß kein Mensch!", so die Friseurmeis