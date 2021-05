So war der Vatertag 2021 in Osnabrück und Bad Iburg

Viele Radfahrer, Familie, Paare und kleine Gruppen von Freunden waren an Christi Himmelfahrt an den typischen Vatertag-Hotspots unterwegs, jedoch keine großen Gruppen oder Bollerwagen-Trupps.

Claudia Sarrazin

Osnabrück . Statt Männergruppen mit Kaltgetränken, waren am diesjährigen Vatertag in Osnabrück und Bad Iburg vor allem Familien, Paare oder kleine Freundesgruppen unterwegs. Traditionelle Vatertagstouren fielen scheinbar größtenteils aus.

Auf geht es zu einer kleinen Rundtour an Christi Himmelfahrt: Das Nettetal ist am ersten Mai und am Vatertag traditionell bei Bollerwagen ziehenden Ausflüglern sehr beliebt. Doch an diesem Vormittag sind auf der Straße durchs Nettetal auf d