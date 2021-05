Größtes Autokino der Region Osnabrück öffnet im Juni an der Halle Gartlage

Am 11. Juni startet das Autokino auf dem Gelände der Halle Gartlage. Auf einer 130 Quadratmeter großen Leinwand zeigt das Cinema-Arthouse gemeinsam mit den Agenturen Die Etagen und der Eventschmiede einen Mix aus Klassikern und in diesem Jahr vielen Neuerscheinungen

Marlene Hemker/Die Etagen

Osnabrück. Tolle Neuigkeiten für Kino-Fans: Auf dem Gelände der Halle Gartlage startet in Zeiten von Corona am 11. Juni das zweite Autokino der Stadt Osnabrück. Auf einer 130 Quadratmeter großen Leinwand zeigt das Cinema-Arthouse gemeinsam mit den Agenturen Die Etagen und der Eventschmiede einen Mix aus Klassikern und in diesem Jahr vielen Neuerscheinungen.

„Wir sind froh, dass es wieder mit der Halle Gartlage geklappt hat und der Platz für ein gemeinsames Kulturerlebnis gesichert wurde, großen Dank an Simon Bierbaum“, wird Christian Saßnick, Geschäftsführer des Cinema-Arthouse in einer