Inzidenz in der Stadt Osnabrück weiter unter 100 – Lockerungen ab morgen

Seit über fünf Tagen liegt die Stadt Osnabrück unter dem 100er-Inzidenzwert und darf ab morgen lockern.

Michael Gründel

Osnabrück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 20. Mai, für das Osnabrücker Stadtgebiet erneut eine 7-Tage-Inzidenz unter 100 gemeldet. Damit sind weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln und der Wegfall der nächtlichen Ausgangssperre möglich – ab morgen. Eine Übersicht, was sich dann ändert.

Die Inzidenz für die Stadt Osnabrück ist am Donnerstag, 20. Mai 2021, weiter gesunken und liegt aktuell bei 62,9. Damit hat der Wert nach der RKI-Statistik am sechsten Werktag in Folge die kritische 100er-Marke unterschritten. Samstag zählt