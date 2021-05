Inzidenz in der Stadt Osnabrück weiter unter 100 – Lockerungen ab Freitag

Größere Einzelhandelsgeschäfte (mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche) in Osnabrück dürfen öffnen – ohne vorherige Terminvereinbarung. Allerdings bleibt es für Besucher bei der Testpflicht. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch, 19. Mai, für das Osnabrücker Stadtgebiet erneut eine 7-Tage-Inzidenz unter 100 gemeldet. Damit sind weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln und der Wegfall der nächtlichen Ausgangssperre möglich – ab Freitag. Eine Übersicht, was sich dann ändert.

Die Inzidenz für die Stadt Osnabrück ist am Mittwoch, 19. Mai 2021, weiter gesunken und liegt aktuell bei 73,8. Damit hat der Wert nach der RKI-Statistik am fünften Werktag in Folge die kritische 100er-Marke unterschritten. Samstag zählt al