Diese neuen Corona-Regeln gelten ab heute in der Stadt Osnabrück

Die Inzidenz im Stadtgebiet Osnabrück liegt unter 100. Ab heute greifen deshalb Lockerungen bei den Corona-Regeln.

Michael Gründel

Osnabrück. Ab Freitag, 21. Mai, tritt die Bundes-Notbremse im Stadtgebiet Osnabrück außer Kraft. Das ermöglicht weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln. Eine Übersicht, was sich ab heute ändert.

Die Inzidenz für die Stadt Osnabrück liegt am Freitag, 21. Mai 2021, bei 62,3. Die RKI-Inzidenz lag am vergangenen Freitag, 14. Mai, mit 93,8 für das Stadtgebiet erstmals unter der kritischen 100er-Marke und war seitdem weiter gesunken. Am