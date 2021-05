Ehrenamtliche Helfer sind derzeit in den Testzentren im Landkreis Osnabrück im Einsatz. Mit einem Brief sagt Landrätin Anna Kebschull "Danke" für das Engagement. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Viele Helfer sind aktuell in den Corona-Schnelltestzentren im Landkreis Osnabrück im Einsatz. Landrätin Anna Kebschull wendet sich in einem Brief an das Personal.

"Es ist nicht selbstverständlich, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Aber es ist für das Zusammenleben im Landkreis Osnabrück ein ganz wichtiges solidarisches Zeichen. Denn Ihr freiwilliger Einsatz kommt allen Bürgerinnen und B