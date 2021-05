Was Hundetrainer in der Region Osnabrück bei der Prüfung erleben

Damit Hunde Freiheiten wie das Laufen ohne Leine genießen können, müssen sie gut erzogen sein. Die Sachkundeprüfung soll das sicherstellen. (Symbolfoto)

dpa/Robert Günther

Osnabrück. Die Sachkundeprüfung, die niedersächsische Hunde und Halter seit acht Jahren ablegen müssen, gilt bundesweit als vorbildlich. Wir haben Prüfer gefragt, was sie dabei mit ihren tierisch-menschlichen Paarungen erleben.

Gefährlich werden kann jeder Hund: So biss vor einigen Tagen ein eher kleiner und angeleinter Hund einen 15-Jährigen in Georgsmarienhütte im Vorbeigehen in die Wade. Zum Glück ist dabei nicht allzu viel passiert. Zahnabdrücke waren zu sehen