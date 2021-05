Nicht wie auf diesem Archivfoto am Bahnhof, sondern vor dem Theater startet am 29. Mai 2021 die Parade am Christopher Street Day.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Viele queere Menschen sind durch die Corona-Pandemie stärker durch psychische und körperliche Erkrankungen beeinträchtigt als Angehörige der übrigen Bevölkerung. Am 29. Mai wird der Christopher Street Day (CSD) auch in Osnabrück begangen. Unter dem Motto „Trotz Allem: bunte Vielfalt leben!“ wird er ganz bewusst auch mit klaren kommunalpolitischen Forderungen verbunden.

Der CSD erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür in der Christopher Street in New York. Am 28. Juni 1969 stürmte die Polizei dort Kneipen mit trans- und homo