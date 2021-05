In ganz Deutschland sinken die Inzidenzwerte, nur in Osnabrück liegen sie seit einigen Tagen relativ konstant zwischen 110 und 120. Doch Krisenstabsleiterin Katharina Pötter ist zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird.

David Ebener

Osnabrück. Frühling 2021: In ganz Deutschland sinken die Corona-Zahlen. In ganz Deutschland? Nein. In der Stadt Osnabrück liegt die 7-Tage-Inzidenz seit Anfang Mai relativ konstant bei einem Wert zwischen 110 und 115. Lockerungen sind damit erst einmal nicht in Sicht.

Während im Landkreis Osnabrück mit einer 7-Tage-Inzidenz von 81 bereits wieder die Biergärten öffnen, gelten in der Stadt weiterhin die Bundes-Notbremse und damit einhergehend strenge Kontaktregeln und eine nächtliche Ausgangssperre. Sicher