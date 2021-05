Oberbürgermeister Wolfgang Griesert gratuliert der aktuell ältesten Einwohnerin Osnabrücks: Erna Stark wurde am 10. Mai 108 Jahre alt.

Kerstin Riepenhoff

Osnabrück. Zum 108. Geburtstag hat Oberbürgermeister Wolfgang Griesert Osnabrücks ältester Einwohnerin Erna Stark gratuliert.

Am Montag feierte Erna Stark, die 1913 in Stepenitz in Westpommern geboren wurde und 1945 von dort mit dem damals 12-jährigen Sohn Rudi als Vertriebene nach Osnabrück kam, den 108. Geburtstag. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert überbrachte