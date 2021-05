Wie teuer war der Osnabrücker Grundstücksdeal in der Gartlage wirklich?

In der Gartlage hat die Stadt Flächen gekauft, um dem VfL bessere Trainingsmöglichkeiten und der Natur mehr Raum zu geben. War der Preis überzogen? Darüber wird fünf Monate nach dem Grundstücksdeal gestritten.

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. 15 Millionen Euro für 22 Hektar Grünland: Hat die Stadt Osnabrück für die Grundstücke in der Gartlage einen zu hohen Preis bezahlt? Oberbürgermeister Griesert bestreitet das. Auf Facebook schreibt er, die in unserem Bericht über den Bebauungsplan genannten Zahlen stimmten "vorne und hinten nicht". Na bitte, dann rechnen wir mal nach.

Es war ein dickes Paket, über das der Rat am 15. Dezember 2020 zu entscheiden hatte. Sein Inhalt: Kaufverträge mit zwei Erbengemeinschaften über Flächen in der Gartlage. In einem Fall ging es um drei Flurstücke, im anderen um eines. Si