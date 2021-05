Astrazeneca in der Region Osnabrück: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Den Impfstoffvertrag mit Astrazeneca will die EU nicht über den Monat Juni hinaus verlängern. Welche Folgen hat das für die Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Vaxzevria in der Region Osnabrück?

imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Sind die Termine für Zweitimpfungen mit Astrazeneca in der Region Osnabrück in Gefahr, weil die EU vorerst keinen weiteren Vaxzevria-Impfstoff kaufen will? Darf der Hausarzt die Zweitimpfung übernehmen, wenn der erste Piks im Impfzentrum erfolgte? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Astrazeneca.

Die Europäische Union will den Liefervertrag mit Astrazeneca Ende Juni auslaufen lassen. Sind die geplanten Astrazeneca-Zweitimpfungen daher in Gefahr? Viele Menschen in der Region haben Angst, dass der geplante Termin für die Zweitimp