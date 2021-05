In Taxis werden häufig Risikopatienten befördert. Taxifahrerinnen und Taxifahrer müssen aber noch warten, bis sie geimpft werden dürfen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Dass Taxifahrer erst ab dem 31. Mai geimpft werden dürfen, sei ein Schlag ins Gesicht der Fahrer in Niedersachsen, sagt die Vereinigung des Gewerbes. Das sehen auch Osnabrücker Taxifahrer so. Sie sagen, sie seien so nah an Risikopatienten wie kaum eine andere Berufsgruppe.

Schon im Dezember 2020 habe die Fachvereinigung Taxi und Mietwagen im Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) darauf hingewiesen, dass „das Fahr- und Begleitpersonal in diesem Gewerbe zum Selbstschutz – aber vor allem zum Schutz d