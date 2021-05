Morgens der Jeggener Weg, abends die halbe Stadt: Im Laufe des Tages wuchs mit der Schlange vor dem Impfzentrum auch der Einzugsbereich derer, die sich impfen lassen wollten.

Michael Gründel

Osnabrück . Die Stadt Osnabrück hat am Montag im Schinkel Bewohner von Corona-Brennpunkten geimpft. Der Andrang war groß – auch deswegen, weil sich Informationen zu dem Termin schnell über die ursprüngliche Zielgruppe hinaus verbreiteten.

Ursprünglich war die Zielgruppe der Stadt ziemlich eng gefasst: Per mehrsprachigem Flugzettel hatte sie am Wochenende unter den Bewohnern des Jeggener Weges dafür geworben, am Montag zur Heiligenwegschule zu kommen. In der Reihenhaussiedlun