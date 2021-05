Gut gelaunter Neustart: Neue Tanzchefin Marguerite Donlon.

David Ebener

Osnabrück. Osnabrücks künftige Tanzchefin Marguerite Donlon stellt ihren Spielplan für 2021/22 vor und experimentiert mit ost-westlichen Tanzkulturen.

Die gebürtige Irin Marguerite Donlon war selbst Tänzerin, etwa an der Deutschen Oper in Berlin, bevor sie für elf Jahre die Direktion des Balletts in Saarbrücken übernahm und nun vom Theater Hagen nach Osnabrück wechsel