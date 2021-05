In der Kfz-Zulassung des Kreishauses Osnabrück sind nun alle Schalter mit dem QR-Code für die Luca-App ausgestattet.

Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert

Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück sieht in der Luca-App und der Corona-Warn-App zwei sich ergänzende Systeme. Vor allem im Kreishaus Osnabrück setzen die Verantwortlichen auf digitale Kontaktnachverfolgung.

Das teilte der Landkreis in einer Pressemitteilung mit. Demnach wird die Luca-App künftig in mehreren Bereichen im Kreishaus Osnabrück wie auch in den Außenstellen zum Einsatz kommen. Im Falle einer Terminvereinbarung können Bürger zukünfti