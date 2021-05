Endspurt: Intendant Ulrich Mokrusch (Mitte) und sein Leitungsteam auf dem Weg ins Theater am Domhof: Juliane Piontek, Norbert Schmittberg, Tanja Spinger, Christian Schlüter, Marguerite Donlon, Matthias Köhn, Claudia Lowin und Andreas Hotz.

David Ebener

Osnabrück. Was plant der neue Intendant Ulrich Mokrusch am Theater Osnabrück? Jetzt hat er die erste Spielzeit vorgestellt.

Das vermutlich aufwändigste Projekt seiner ersten Spielzeit am Theater Osnabrück übernimmt der künftige Intendant Ulrich Mokrusch selbst: Er wird die Uraufführung „Songs for Days to Come“ inszenieren. „Interdisziplinäres Musiktheater“ steht