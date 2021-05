Diese Corona-Regeln gelten an Himmelfahrt in der Region Osnabrück

Radtour, Wanderung oder Picknick: Ausflüge sind nur unter den geltenden Kontaktbeschränkungen erlaubt – auch an Himmelfahrt. Die Regeln unterscheiden sich in Stadt und Landkreis. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Christi Himmelfahrt steht kurz bevor. An dem Feiertag sind in der Region Osnabrück eine Bollerwagentour, ein Treffen mit Freunden oder ein Picknick möglich – doch nur unter den geltenden Corona-Regeln. Eine Übersicht, was erlaubt ist – und was nicht..

In Stadt und Landkreis Osnabrück gelten aktuell unterschiedliche Corona-Regeln. Im Osnabrücker Stadtgebiet greift weiterhin die Bundes-Notbremse mit weitreichenden Einschränkungen. Im Landkreis liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 100 – sei