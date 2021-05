Stadtbibliothek links und Rathaus in Osnabrück bleiben am Feiertag geschlossen.

Michael Gründel

Osnabrück. Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag. Zahlreiche Einrichtungen der Stadt Osnabrück bleiben deshalb am Donnerstag, 13. Mai, geschlossen. Eine Übersicht.

Die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen sind am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 13. Mai, geschlossen, teilt ein Stadtsprecher mit. Rathaus Das Rathaus bleibt am Himmelfahrtstag (Donnerstag, 13. Mai) geschlossen. Am Freitag, 14. Mai