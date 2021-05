Osnabrück. Immer öfter werden Osnabrücker Kommunalpolitiker zur Zielscheibe von Hass und Gewalt im Internet. Sie werden beleidigt, bedroht – manche finden sich sogar auf Feindeslisten von Rechtsextremen wieder. Drei Ratsleute berichten.

"Wenn die Polizei dir mitteilt, dass dein Name auf Todeslisten von Nazis steht, dann ist das beängstigend", sagt Volker Bajus. Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Osnabrücker Rat spricht aus Erfahrung: 2017 nahmen ihn Anhänger von Verschwörungstheorien öffentlich ins Visier, nachdem er sich als Landtagsabgeordneter kritisch über sogenannte Chemtrails geäußert hatte – also die Annahme, Kondensstreifen am Himmel seien in Wahrheit Giftwolken, mit denen eine geheime Macht die Menschheit manipulieren oder gar vernichten wolle. Bajus werde für seine Haltung "in der Hölle verbrennen", prophezeiten ihm radikale Aluhut-Träger via Facebook. Und drohten, ihn ganz weit oben auf eine Liste zu setzen mit allen, "die dieses Verbrechen decken wollen".

Hass und Hetze, wie sie der 57-Jährige hier erleiden musste, richten sich jedoch nicht bloß gegen Politprofis auf großer Bühne. Auch im kommunalen Klein-Klein, wo die Menschen in den Räten meist anderen Berufen nachgehen und für Volkes Wille einen Großteil ihrer Freizeit opfern, verkommen beim Souverän zuweilen die Sitten.

Internetportal "Stark im Amt" bietet Betroffenen Hilfe an

Wie sehr, das lässt eine aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung erkennen. Demnach ist in Deutschland mehr als die Hälfte der Bürgermeister (57 Prozent) schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Viele änderten aus Sorge vor Beleidigungen oder Angriffen ihr Verhalten (68 Prozent) oder dachten – in Furcht um die eigene Sicherheit oder die der Familie – bereits über einen Rückzug aus der Politik nach (19 Prozent). Die meisten Bürgermeister (61 Prozent), in Orten über 20.000 Einwohner sogar fast alle (88 Prozent), wussten zudem von Beleidigungen oder auch Übergriffen gegen Mitarbeiter ihrer Verwaltung beziehungsweise Ratsmitgliedern zu berichten.

Vor diesem Hintergrund ging vor wenigen Tagen das Internetportal "Stark im Amt" (www.stark-im-amt.de) ans Netz: ein Hilfsangebot für Betroffene, gemeinsam auf die Beine gestellt von Körber-Stiftung, Deutschem Städtetag, Deutschem Landkreistag sowie Deutschem Städte- und Gemeindebund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich schaltete es Ende April frei.

Sehen Sie hier einen Videomitschnitt der Veranstaltung auf Youtube:

Unsere Redaktion hat sich aus diesem Anlass bei allen 50 ehrenamtlichen Ratsleuten in Osnabrück erkundigt. Ergebnis: Auch sie sehen sich allerlei Attacken ausgesetzt, mitunter weit jenseits des Zumutbaren.



Grünen-Ratsherr Michael Hagedorn im Visier von Rechten

Grünen-Ratsherr Michael Hagedorn zum Beispiel. Ähnlich wie Bajus zwei Jahre zuvor, erfuhr er im Frühjahr 2019, mit Name und Privatadresse auf einer im Internet kursierenden Feindesliste von Rechten zu stehen. Nun hat der Mann durchaus ein dickes Fell. "Aber da war mein Blick aus dem Küchenfenster vorübergehend ein etwas anderer", gesteht Hagedorn. "Es laufen ja auch ein paar Irre rum." Wie und warum er ins Fadenkreuz der braunen Brut geraten ist? Darüber rätselt der 64-Jährige noch heute. "Vielleicht, weil ich mich mal an einer Unterschriftenaktion gegen Rassismus beteiligt habe."

Im Oktober 2019 klärte ihn die Polizei, nach Abschluss ihrer Ermittlungen, per Brief über die Hintergründe der Agitation auf. Zusammenstellungen von Daten – ob gehackt, geleakt oder gezielt recherchiert – stellten demnach "im Bereich der politisch motivierten Kriminalität bedauerlicherweise keine Seltenheit" dar. Auch das sogenannte Outing, sprich: die Veröffentlichung dieser Informationen, sei gängige Praxis.

„Damit soll der politische Gegner mutmaßlich diskreditiert und verunsichert werden.“

Auswüchse wie diese sind nur die Spitze des Eisbergs

Immerhin: In Hagedorns Fall gaben die Behörden zunächst Entwarnung. So ließ der zuständige Kommissar den Kommunalpolitiker schriftlich wissen: "Ich kann Ihnen auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse mitteilen, dass weder dem Bundeskriminalamt noch dem Landeskriminalamt Niedersachsen sowie der Polizei Osnabrück Gefährdungsaspekte zu Ihrer Person vorliegen. Insbesondere sind zum jetzigen Erkenntnisstand aus den Materialsammlungen keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass konkrete Straftaten gegen Sie geplant waren oder sind."

Gleichwohl sind Auswüchse wie diese auch in Osnabrück nur die Spitze des Eisbergs. Teils hinter vorgehaltener Hand erfuhr unsere Redaktion von so manch weiterer böswilligen Attacke. Das Spektrum reicht von anonymer Post, die plötzlich im eigenen Briefkasten steckt, "sehr persönlich und unter der Gürtellinie", bis hin zu beleidigenden Aufklebern, ebenso heimlich wie massenhaft angebracht im Wohnumfeld der Kommunalpolitiker. Vor allem jedoch haben die Ratsleute im Internet mit gegen sie gerichteten Hassreden (Hate Speech) zu kämpfen – am meisten dort, wo über ihre politischen Standpunkte und Entscheidungen berichtet wird. Dazu gehören soziale Medien wie Facebook, Twitter und Instagram, aber auch die Online-Meinungsmärkte der freien Presse.



Der Mangel an Wertschätzung zeigt sich täglich im Netz

Ein Ratsmitglied der SPD, das hier unerkannt bleiben möchte, teilt mit: "Was uns als in der Öffentlichkeit stehenden Ratsmitgliedern immer wieder in Foren, aber auch im Kommentarbereich der NOZ auffällt, ist die Verrohung der Sprache und das harsche Austeilen von Kritik an Funktionsträger in der Stadt." Der Mangel an Wertschätzung zeige sich ihnen täglich. In Diskussionen zum Dauerstreitthema Neumarkt, aber auch bei anderen lokalen Aufregern, die in der Regel mit Verkehr oder Bauen zu tun hätten.

Viele Mandatsträger würden "das anonyme Internet" mittlerweile bewusst meiden, "weil dort ein offener Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich stattfindet". Stattdessen komme es "sehr häufig vor, dass eine gewisse Gruppe über Kommunalpolitiker verbal herfällt". Deren ablehnende Haltung sei "in vielen Fällen gefestigt" – und zwar so sehr, dass aus dem Ruder laufende Chat-Debatten auch "durch Informationen und Sachlichkeit nicht zu beruhigen" seien.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Bajus pflichtet bei:

„Der Ton ist rauer geworden. Insbesondere in sozialen Medien gibt es immer wieder verletzende oder gar sexistische Kommentare. Da ist die Hemmschwelle deutlich gesunken.“

Angst vor Hate Speech schreckt potenzielle Ratsleute ab

Und alles lasse man sich nicht gefallen. Bajus weiter: "Antisemitische Inhalte haben wir auch schon angezeigt – ohne Erfolg, weil der Absender anonym blieb." Er finde es trotzdem hilfreich, auf Hassreden sachlich zu reagieren. Die meisten Pöbler würden sich daraufhin mäßigen. Wer aber wiederholt ausfallend sei, werde geblockt – kann also zum Beispiel keine Inhalte mehr sehen, die ein Ratsmitglied oder eine Fraktion in den sozialen Medien teilt.

Der Politiker warnt: "Demokratie muss sich wehren und Respekt einfordern sowie einen fairen Umgang miteinander." Zum Glück sei Hate Speech in Osnabrück nicht so verbreitet, wie man das aus anderen Orten höre. Die Angst davor schrecke jedoch mögliche neue Ratsmitglieder ab. "Das ist alarmierend."