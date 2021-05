Affenstark: Der Zoo Osnabrück hat mit seinem Protest dazu beigetragen, dass die Corona-Testpflicht für Besucher wegfällt, wenn die Pandemie erst weit genug eingedämmt ist.

Jörn Martens

Osnabrück. Aufatmen am Schölerberg: Sobald die Stadt Osnabrück offiziell nicht mehr als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird, ist ein Zoobesuch wieder ohne negativen Corona-Test möglich.

Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen hervor, die am Montag (10. Mai) in Kraft tritt. Sie ist maßgeblich für Kommunen, in denen die Pandemie so weit eingedämmt ist, dass sie nicht mehr den Bestimmungen der sogena