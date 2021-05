Was es mit der fliegenden Perlenkette am Osnabrücker Nachthimmel auf sich hatte

Mit der Kamera schwer einzufangen sind die Satellitenketten aus Elon Musks SpaceX-Starlink-Programm.

Kurt Desplenter/Imago

Osnabrück. Irritiert waren Osnabrücker Nachtschwärmer am späten Freitagabend: Am östlichen Nachthimmel meinten sie eine Reihe von Flugzeugen zu sehen. Das wurde auch Thema in den Sozialen Medien. Allerdings handelte es sich offenbar um Satelliten aus dem Hause des US-Unternehmers Elon Musk.

Alle zwei bis drei Wochen schießt Elon Musks Weltraumfirma SpaceX neue „Starlink“-Satelliten ins All. Die sind dann bei klarem Wetter hie und da am Himmel zu sehen. Die Satelliten sollen Hochgeschwindigkeitsbreitband-Internet an Orten berei