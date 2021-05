Am Dienstag haben Sie die Möglichkeit, den Gesundheitsexperten im Landkreis Osnabrück Ihre Fragen zu stellen.

David Ebener

Osnabrück. Kann der Impfstoff von Astrazeneca auch für mich gefährlich sein? Wo muss der Gesundheitsdienst besser werden? Wann können wir wieder in unser altes Leben zurück? In der Corona-Pandemie stellen sich viele Fragen. Wir geben Ihnen am Dienstag, 11. Mai, die Möglichkeit, sie im Livetalk auf noz.de von Experten beantworten zu lassen.

Der Livetalk zur Corona-Pandemie läuft am kommenden Dienstag von 18 bis 19 Uhr auf noz.de. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Stefan Alberti, Redakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Mittelpunkt stehen Ihre Fragen, liebe Leserinn