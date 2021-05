Auf der A1 zwischen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Symbolbild)

Sebastian Kahnert/dpa

Osnabrück. Die Autobahn Westfalen saniert zurzeit auf der A1 die Brücke über den Stichkanal und die Hase zwischen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord. Dadurch wird die Fahrbahn Richtung Bremen kommende Woche nur einspurig befahrbar sein.

Nach Angaben der Autobahn Westfalen steht aufgrund von Betonarbeiten an der Brücke von Donnerstag, 13. Mai, 16 Uhr, an bis Sonntag, 16. Mai, 16 Uhr, in Fahrtrichtung Bremen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Betonarbeiten sind Teil d