In Osnabrück ist Terminshopping wieder möglich. Doch die Testpflicht scheint viele davon abzuhalten, das Angebot zu nutzen.

Sabrina Holthaus

Osnabrück. Die Osnabrücker Innenstadt darf wieder öffnen. Wer sich neue Klamotten, Schuhe oder Einrichtung besorgen möchte, muss jedoch zwei Voraussetzungen erfüllen: Einen Termin vereinbaren und ein negatives Coronatest-Ergebnis in der Tasche haben. Offenbar eine ziemlich große Hürde, wie sich am Freitag Mittag in der Innenstadt widerspiegelt.

Denn wo sich während der ersten Öffnung im März noch lange Schlangen vor den Eingängen gebildet haben, sind diese jetzt leer. Bei manchen Läden muss man zweimal hingucken, ob sie überhaupt geöffnet haben. Zum Teil stellt sich dann heraus, d