Tanja Krüger backt im Verkaufswagen frische Waffeln als Trostpflaster für den Impf-Piks (von links: Victoria Sandkämper, Britta Deininger, Nicole Jancic, Antonius Fahnemann und Nadine Hesselbrock).

Jörn Martens

Osnabrück. Die Corona-Pandemie greift in alle Lebensbereiche ein. So auch in das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Förderstiftung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) versucht zu helfen. Jetzt wurden die Bewohner des Hauses Bergerskamp im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel geimpft. Als Trostpflaster dienten Waffeln.

Corona macht vor keinem Lebensbereich halt, auch nicht vor dem Alltag von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Förderstiftung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) möchte Abhilfe schaffen. Deshalb hat die gemeinnützige Organisation im