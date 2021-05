Vielseitig: Die Schauspielerin und Autorin Cornelia Kempers an einem ihrer Lieblingsorte in Osnabrück.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Was haben Schauspieler und Spione gemeinsam? Sie schlüpfen in verschiedene Rollen, tragen viele Namen, und verbringen ihr Leben an unterschiedlichen Orten.

Solche Parallelen sind ebenso „rein zufällig“ wie die zwischen echten Personen und den fiktiven Figuren, die Cornelia Kempers in ihrem Debütroman auftreten lässt. „Von der Wirklichkeit inspiriert“, hätten sich die Geschichten quas