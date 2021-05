Immer häufiger sind im Osnabrücker Stadtgebiet Rehe unterwegs – wie hier an der Langen Straße.

Reinhold Rethschulte

Osnabrück. Dass sich Rehe in die Stadt verirren, kann schon mal vorkommen. So oft, wie es zurzeit in Osnabrück vorkommt, hat es Jagdaufseher Reinhold Rethschulte aber noch nicht erlebt. Ein möglicher Grund könnten die Auswirkungen der Corona-Pandemie sein.

Dass im Monat Mai einige Rehe vor allem am Stadtrand unterwegs sind, sei nicht ungewöhnlich, erklärt Rethschulte im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber so wie in diesem Jahr habe ich die Situation noch nicht erlebt." Der Jagdaufseher verm